СК предъявил обвинения ОПГ по делу о хищении удобрений на Гомельщине

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Следственный комитет завершил расследование масштабного уголовного дела о хищении удобрений с предприятий Гомельской области. Как сообщает СК, обвинение в растрате имущества предъявлено 11 лицам.

В сентябре 2017 года директор ЧТУП «Автомедон» организовал преступную группу по хищению удобрений. В нее входили делопроизводитель, восемь водителей и ведущий агроном-агрохимик.

Все они работали на различных предприятиях области. Водители получали минеральные удобрения для транспортировки, однако доставляли их не по адресам назначения, а отвозили в складское помещение в Калинковичах.

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Другие члены преступной группы фасовали их, оформляли подложные документы для дальнейшей транспортировки и вывозили удобрения в Россию для реализации.

С сентября 2017 года по апрель 2018-го члены преступной группы похитили удобрений более чем на 156 тысяч рублей.

В ходе следствия допрошено более 200 лиц, направлены поручения об оказании правовой помощи в пять регионов России, проведено 25 экспертиз.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Тэги: ОПГ Следственный комитет хищения удобрения Город: Гомель

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