Беларусь уже в этом году планирует закупить альтернативную нефть

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Беларусь рассчитывает начать закупку альтернативной (нероссийской) нефти в 2019 году. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, отвечая на вопрос БелаПАН в кулуарах конференции, организованной в Минске 23 апреля Национальным центром маркетинга.

Сергей Гриб. Фото Сергея Сацюка

«Мы сейчас прорабатываем вопрос получения альтернативной (нероссийской) нефти не только через прибалтийские, но и через украинские порты. В том числе рассматривается вариант поставок через трубопровод Одесса — Броды, — сказал Гриб.

По его мнению, логистика поставок нероссийской нефти через нефтепровод Одесса — Броды может быть интересна Беларуси.

Беларусь думает купить нефтяной терминал на Балтике для импорта нероссийской нефти

«Мы рассчитываем в 2019 году начать поставки альтернативной нефти. На мировом рынке 18 сортов нефти, которые могут перерабатывать белорусские нефтеперерабатывающие заводы», — сказал заместитель гендиректора БНК.

По его словам, целесообразность поставок альтернативной нефти будет зависеть от цены сырья, логистики и, в конечном счете, эффективности нефтепереработки.

«Переговорами по вопросам поставок альтернативной нефти занимаемся мы», — сообщил Гриб. Теоретически белорусские НПЗ могут перерабатывать и азербайджанскую, и саудовскую, и нигерийскую нефть, уточнил он.

При этом представитель БНК подтвердил, что страны Балтии и Украина заинтересованы предоставить Беларуси инфраструктуру на преференциальных условиях для импорта нероссийской нефти.
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Тэги: поставки нефти Персона: Сергей Гриб

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