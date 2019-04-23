Заместителю гендиректора «Белшины» за взятки дали семь лет колонии

Заместитель генерального директора ОАО «Белшина» Михаил Коноплицкий признал виновным в получении взяток и в мошенничестве.

Судом Октябрьского района Могилева Коноплицкий приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества, сообщает TUT.by .

Коноплицкий, который на предприятии отвечал за вопросы капитального строительства, был задержан в Могилеве в апреле 2018 года в момент получения взятки в размере 30 тысяч рублей. Эти деньги ему передавал директор строительной компании за заключение договора подряда.

Всего было выявлено пять эпизодов взяток на сумму более 64 тысяч рублей. Впоследствии один из эпизодов был переквалифицирован на мошенничество.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.