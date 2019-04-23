Найдено тело жителя Орши, пропавшего 16 апреля

Последний раз 33-летнего жителя Орши Антона Кабачевского видели 16 апреля. В тот день утром он уехал на своем автомобиле на автомойку, а после полудня перестал отвечать на звонки.

Позже на берегу Днепра возле деревня Харьковка был обнаружен автомобиль мужчины.

Поиск вели сотрудники Оршанского РУВД и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» — прочесывались русла и берега реки, в том числе с использование спецоборудования. Информация направлялась коллегам в районы Могилевской области, где протекает Днепр.

23 апреля тело мужчины было обнаружено в реке неподалеку от места, где был найден его автомобиль.