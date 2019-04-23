Председателя непризнанного Союза поляков Беларуси Анжелику Борис судили за проведение ярмарки
В суде Ленинского района Гродно 23 апреля рассматривалось административное дело в отношении Анжелики Борис — председателя непризнанного белорусскими властями Союза поляков Беларуси.
Борис обвинялась в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий. Речь идет о традиционной ярмарке «Казюки», которая проводится уже двадцать лет.
В этом году ярмарка прошла 3 марта во внутреннем дворике у здания Генерального консульства Польши.
Свидетелями на суде выступали сотрудники милиции. Борис своей вины не признала и назвала процесс комедией.
Судья Елена Петрова постановила освободить Анжелику Борис от ответственности и прекратить дело в ее отношении.
Поддержать Борис сегодня в суд пришло более ста человек. Из-за малой вместимости зала многим из них пришлось остаться на улице.