На подозреваемого в гибели рядового в Витебске возбудили уголовное дело

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Управление Следственного комитета по Витебской области возбудило уголовное дело в отношении 19-летнего военнослужащего, чьи действия привели к гибели Виктора Калачинского из 103-й отдельной воздушно-десантной бригады.

«Установлено, что 19-летний водитель, находясь в кабине автомобиля „МАЗ“, не убедился, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении, и запустил двигатель. Это привело к движению машины вперед и столкновению с другим автомобилем, который совершил наезд на солдата. Военнослужащего прижало к прицепу, он получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения, где 23 апреля умер». — указано в официальном телеграм-канале Следственного комитета.

Действия водителя квалифицированы как «нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит ограничение по военной службе на срок до двух лет или лишение свободы на срок до пяти лет.
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Тэги: Минобороны уголовное дело Персона: Виктор Калачинский Город: Витебск

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