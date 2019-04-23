В БГУ переименовали географический факультет

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Основанием стало расширение выполняемых образовательных и научных задач.

По сообщению пресс-службы университета, географический факультет переименован в факультет географии и геоинформатики.

Около 80% выполненных научных исследований на факультете связаны с разработкой прикладных геоинформационных проектов. Это автоматизированный анализ почвенных карт, ландшафтов национальных парков и заповедников, оценка климата городов Беларуси, оценка природно-ресурсного потенциала озерных геосистем, мониторинг территорий освоения месторождений твердых полезных ископаемых и др.

Ближайшей перспективой станет открытие магистерской программы по специальности «География» с профилизацией «Дистанционное зондирование и пространственный ГИС-анализ» с возможностью обучения на английском языке.

Географический факультет основан в 1934 году как геолого-почвенно-географический факультет. В 1937 году переименован в географический факультет. На факультете подготовлено более 10 тысяч специалистов. В настоящее время обучается около 600 студентов, 41 магистрант и 28 аспирантов.

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Тэги: БГУ геофак Город: Минск

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