В БГУ переименовали географический факультет

Основанием стало расширение выполняемых образовательных и научных задач.

По сообщению пресс-службы университета, географический факультет переименован в факультет географии и геоинформатики.

Около 80% выполненных научных исследований на факультете связаны с разработкой прикладных геоинформационных проектов. Это автоматизированный анализ почвенных карт, ландшафтов национальных парков и заповедников, оценка климата городов Беларуси, оценка природно-ресурсного потенциала озерных геосистем, мониторинг территорий освоения месторождений твердых полезных ископаемых и др.

Ближайшей перспективой станет открытие магистерской программы по специальности «География» с профилизацией «Дистанционное зондирование и пространственный ГИС-анализ» с возможностью обучения на английском языке.