В БГУ переименовали географический факультет
Основанием стало расширение выполняемых образовательных и научных задач.
По сообщению пресс-службы университета, географический факультет переименован в факультет географии и геоинформатики.
Около 80% выполненных научных исследований на факультете связаны с разработкой прикладных геоинформационных проектов. Это автоматизированный анализ почвенных карт, ландшафтов национальных парков и заповедников, оценка климата городов Беларуси, оценка природно-ресурсного потенциала озерных геосистем, мониторинг территорий освоения месторождений твердых полезных ископаемых и др.
Ближайшей перспективой станет открытие магистерской программы по специальности «География» с профилизацией «Дистанционное зондирование и пространственный ГИС-анализ» с возможностью обучения на английском языке.
|Географический факультет основан в 1934 году как геолого-почвенно-географический факультет. В 1937 году переименован в географический факультет. На факультете подготовлено более 10 тысяч специалистов. В настоящее время обучается около 600 студентов, 41 магистрант и 28 аспирантов.