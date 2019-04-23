Мать двоих школьниц упала с девятого этажа в Бобруйске

Тело погибшей 32-летней женщины нашли возле общежития ОАО «Белшина» по улице Ульяновской вечером 22 апреля.

По сообщению областного УСК, женщина гостила у супруга, с которым больше не жила, но поддерживала общение.

В администрации общежития придерживаются версии о несчастном случае. Свидетели трагедии рассказали, что падающая женщина пыталась хвататься за веревки для белья.

Погибшая была матерью двух школьниц, которые учатся во втором и пятом классе.