Мать двоих школьниц упала с девятого этажа в Бобруйске
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Тело погибшей 32-летней женщины нашли возле общежития ОАО «Белшина» по улице Ульяновской вечером 22 апреля.
По сообщению областного УСК, женщина гостила у супруга, с которым больше не жила, но поддерживала общение.
В администрации общежития придерживаются версии о несчастном случае. Свидетели трагедии рассказали, что падающая женщина пыталась хвататься за веревки для белья.
Погибшая была матерью двух школьниц, которые учатся во втором и пятом классе.