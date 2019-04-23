В четвертьфинале юниорского ЧМ по хоккею Беларусь сыграет против России

23 апреля на юниорском чемпионате мира по хоккею в Швеции завершился групповой этап, по итогам которого определились пары четвертьфиналистов, а также команды, которые будут вести борьбу за сохранение места в элитном дивизионе.

Сборная Беларуси по руководством Евгения Есаулова в своей группе А заняла второе место и в 1/4 финала встретится с третьей командой группы В — сборной России.

Остальные пары четвертьфинала составили: Канада — Латвия, США — Финляндия и Швеция — Чехия. Матчи состоятся 25 апреля.

За выживание в серии до двух побед сыграют Швейцария и Словакия.