В четвертьфинале юниорского ЧМ по хоккею Беларусь сыграет против России

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23 апреля на юниорском чемпионате мира по хоккею в Швеции завершился групповой этап, по итогам которого определились пары четвертьфиналистов, а также команды, которые будут вести борьбу за сохранение места в элитном дивизионе.

Сборная Беларуси по руководством Евгения Есаулова в своей группе А заняла второе место и в 1/4 финала встретится с третьей командой группы В — сборной России.

Остальные пары четвертьфинала составили: Канада — Латвия, США — Финляндия и Швеция — Чехия. Матчи состоятся 25 апреля.

За выживание в серии до двух побед сыграют Швейцария и Словакия.
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Тэги: хоккей-юниоры Персона: Евгений Есаулов

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