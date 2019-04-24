Ким Чен Ын прибыл в Приморский край на встречу с Путиным

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Глава КНДР приехал на приграничную станцию Хасан на личном бронепоезде.

На станции Ким Чен Ына встретили девушки в русских народных костюмах с караваем, сообщает государственное северокорейское агентство ЦТАК. Он не стал пробовать его. Далее бронепоезд отправился во Владивосток, где 25 апреля пройдут переговоры с президентом России.

В поездке северокорейского лидера сопровождает ряд чиновников, в частности министр иностранных дел Ли Ен Хо и замминистра Чве Сон Хи.

В ходе встречи с Путиным лидер КНДР якобы попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи во Вьетнаме.
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Тэги: США-КНДР Россия-КНДР Персона: Ли Ен Хо Ким Чен Ын Город: Владивосток

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