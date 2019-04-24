Ким Чен Ын прибыл в Приморский край на встречу с Путиным
Глава КНДР приехал на приграничную станцию Хасан на личном бронепоезде.
На станции Ким Чен Ына встретили девушки в русских народных костюмах с караваем, сообщает государственное северокорейское агентство
В поездке северокорейского лидера сопровождает ряд чиновников, в частности министр иностранных дел Ли Ен Хо и замминистра Чве Сон Хи.
В ходе встречи с Путиным лидер КНДР якобы попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи во Вьетнаме.