Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

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По последним данным, число погибших в результате девяти взрывов, прогремевших в стране в день католической и протестантской Пасхи, достигло 359 человек. Ранее сообщалось о 321 погибшем, включая 45 детей.

Представитель полиции Руван Гунасекара заявил 24 апреля, что 18 подозреваемых в причастности к взрывам были арестованы за ночь. Тем самым число задержанных составило 58 человек, сообщает CNN.

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Шри-Ланке. Целью атак были христиане и граждане стран, участвовавших в боевых действиях против «Исламского государства».
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Тэги: Шри-Ланка ИГИЛ Персона: Руван Гунасекара Город: Коломбо

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