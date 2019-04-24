Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

По последним данным, число погибших в результате девяти взрывов, прогремевших в стране в день католической и протестантской Пасхи, достигло 359 человек. Ранее сообщалось о 321 погибшем, включая 45 детей.

Представитель полиции Руван Гунасекара заявил 24 апреля, что 18 подозреваемых в причастности к взрывам были арестованы за ночь. Тем самым число задержанных составило 58 человек, сообщает CNN .

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Шри-Ланке. Целью атак были христиане и граждане стран, участвовавших в боевых действиях против «Исламского государства».