Шебелинский ГПЗ готов заместить белорусское топливо на украинском рынке

Шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской области, эксплуатируемый компанией «Укргаздобыча», на фоне приостановки Беларусью экспорта нефтепродуктов в Украину, готов в апреле-мае дополнительно предложить украинскому рынку 15-20 тыс. тонн светлых нефтепродуктов.

Об этом заявил коммерческий директор «Укргаздобычи» Сергей Федоренко, передает NV.ua .

Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

По оценкам консалтинговой группы «А-95», Украине в связи с данной ситуацией может понадобиться найти источники замещения поставки до 180 тыс. тонн в месяц.