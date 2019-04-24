Лукашенко извинился перед Анисим

Президент Беларуси Александр Лукашенко принес извинения депутату Палаты представителей Елене Анисим за то, что, отвечая на ее вопрос во время ежегодного послания, называл ее Татьяной.

Об этом Елена Анисим рассказала в интервью «Белорусскому партизану» .

«Он после подошел ко мне вместе со всей своей свитой и попросил прощения. Когда Александр Лукашенко стал выходить из Овального зала, многие к нему сразу подбежали. Я не подходила, просто ждала, когда он выйдет. А он подошел ко мне и сказал: “Я же знаю, что ты Лена, а мне сказали, что я тебя Таней назвал!”. И извинился», — рассказала Анисим.

Ее вопрос главе государства касался увековечения памяти первых государственных деятелей БССР (Александра Червякова, Змитера Жилуновича, Всеволода Игнатовского). Анисим поинтересовалась, не пора ли установить в столице памятники этим и другим деятелям.

«Может быть, уже без меня, уже следующий президент, — ответил Лукашенко. — Вы знаете мое отношение к памятникам. Я против того, чтобы их разрушали. Поэтому здесь, напротив вас, стоит кем-то нелюбимый памятник Владимиру Ильичу, создателю первого нашего государства, в котором мы были и многому научились, скажем так. Я против борьбы с памятниками и так далее, но я и категорический противник строительства новых каких-то памятников».