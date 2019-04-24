В Берлине нашли пропавшего две недели назад белоруса

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Берлинская полиция установила местонахождение без вести пропавшего Дмитрия Рудского 1989 года рождения.

По информации ГУВД Мингорисполкома, гражданина Беларуси нашли благодаря взаимодействию сотрудников отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Минска с полицией Берлина и представителями посольства Беларуси в ФРГ.

Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. За ним выехали родственники.

Рудский приехал в Берлин в качестве водителя-международника 8 апреля, оставил машину на стоянке и ушел в неизвестном направлении.
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Тэги: Беларусь-Германия водитель-международник Персона: Дмитрий Рудский Город: Берлин

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