В Берлине нашли пропавшего две недели назад белоруса

Берлинская полиция установила местонахождение без вести пропавшего Дмитрия Рудского 1989 года рождения.

По информации ГУВД Мингорисполкома, гражданина Беларуси нашли благодаря взаимодействию сотрудников отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Минска с полицией Берлина и представителями посольства Беларуси в ФРГ.

Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. За ним выехали родственники.

Рудский приехал в Берлин в качестве водителя-международника 8 апреля, оставил машину на стоянке и ушел в неизвестном направлении.