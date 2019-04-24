Более ста членов избиркомов Индонезии скончались от переутомления

На сегодняшний день 139 представителей избирательных комиссий скончались, более 500 госпитализированы, подсчитывая голоса после выборов.

Об этом сообщил в среду в Джакарте министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности страны, передает korrespondent.net .

Прошедшие 17 апреля выборы стали самыми крупными в мире. Помимо президента граждане Индонезии выбирали депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в них участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тысяч мест. Явка достигла почти 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тысяч избирательных участков. В общей сложности к работе на участках было привлечено более 7 млн человек.