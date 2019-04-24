У водителя, который не пропустил скорую помощь, на три месяца забрали права

Водитель легкового автомобиля, который отказался уступить проезд скорой помощи, оштрафован на 10 базовых величин и на три месяца лишен права управления транспортными средствами.

Такое решение принято по результатам проверки.

Инцидент случился в Минске 7 апреля во дворе дома № 153 по проспекту Рокоссовского. Водитель «Фольксвагена» отказался уступить дорогу автомобилю скорой помощи с включенными проблесковыми маячками.