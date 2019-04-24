У водителя, который не пропустил скорую помощь, на три месяца забрали права

/ Происшествия
Просмотров: 401

Водитель легкового автомобиля, который отказался уступить проезд скорой помощи, оштрафован на 10 базовых величин и на три месяца лишен права управления транспортными средствами.

Такое решение принято по результатам проверки.

Инцидент случился в Минске 7 апреля во дворе дома № 153 по проспекту Рокоссовского. Водитель «Фольксвагена» отказался уступить дорогу автомобилю скорой помощи с включенными проблесковыми маячками.

Как отмечает ГУВД Мингорисполкома, участники конфликта в ГАИ не обращались.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: скорая помощь ПДД Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

ГАИ: намерены создавать условия, при которых будет сложнее нарушать ПДД

ГАИ: намерены создавать условия, при которых будет сложнее нарушать ПДД

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

«Некоторые положения ПДД непонятно зачем написаны». Автошколы ждут перемен

«Некоторые положения ПДД непонятно зачем написаны». Автошколы ждут перемен

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей