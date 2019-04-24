В Барановичах нашли тело подозреваемой в убийстве младенца в 1993 году

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Видимых признаков насильственной смерти на теле выявлено не было, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Женщину задержали, а через несколько дней отпустили из ИВС. Вечером 22 апреля ее тело нашли в техническом пруду в Северном микрорайоне возле Ледового дворца, сообщает intex-press.by.

Останки ребенка обнаружили 16 апреля на территории одного из частных домов в Северном микрорайоне.

Житель Барановичей сообщил в милицию, что во время беседы с сестрой узнал, что когда-то во дворе его дома их родственница закопала ребенка. В месте, которое указал мужчина, милиционеры обнаружили закопанные костные останки младенца, завернутые в полиэтиленовый пакет. Сотрудники уголовного розыска Барановичского ГОВД установили 52-летнюю мать ребенка. Она пояснила, что мальчика родила в 1993 году. В ее отношении завели уголовное дело.

В СК также пояснили, что, несмотря на гибель подозреваемой, расследование уголовного дела продолжается.
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Тэги: останки смерть новорожденного Город: Барановичи

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