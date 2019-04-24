Биржа: белорусский рубль упал ко всем основным валютам

После нескольких дней падения все основные иностранные валюты продемонстрировали рост. Об этом свидетельствуют итоги электронных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 24 апреля.

Так, доллар добавил 0,0060 пункта и завершил сессию на отметке 2,0944 белорусского рубля.

Евро вырос на 0,0005 пункта – 2,3495 белорусского рубля.

Также поднялась и российская валюта. Плюс составил 0,0006 пункта – 3,2757 белорусского рубля за 100 российских.