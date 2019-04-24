В России запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как суд оштрафовал жителя Новгородской области Юрия Картыжева по закону о неуважении к власти.
Мужчина опубликовал во «ВКонтакте» записи, в которых написал «Путин — сказочный *******», за что получил 30 тысяч российских рублей штрафа.
Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина. Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.
Фраза «сказочный *******» — это цитата из фильма «Даун Хаус», снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского «Идиот».