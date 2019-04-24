В России запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как суд оштрафовал жителя Новгородской области Юрия Картыжева по закону о неуважении к власти.

Мужчина опубликовал во «ВКонтакте» записи, в которых написал «Путин — сказочный *******», за что получил 30 тысяч российских рублей штрафа.

Вот так правители получают к имени дополнительные стикеры. Иван - Грозный, Екатерина - Великая, Владимир - Сказочный. — Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) April 24, 2019

Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина. Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.

Фраза «сказочный *******» — это цитата из фильма «Даун Хаус», снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского «Идиот».