В Беларусь пришла жара: уже завтра воздух прогреется до +25°С

/ Общество
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В ближайшие дни в Беларуси будет не просто теплая, а жаркая погода. Об этом говорит прогноз Белгидромета.

Фото pixabay.com

Синоптики отмечают, что в четверг, 25 апреля, погоду на территории страны в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления (лишь днем в крайних юго-западных регионах скажется влияние атмосферного фронта).

Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков (только в дневные часы на юго-западе пройдут дожди, возможны грозы).

Ветер юго-восточный: ночью умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +4..+10°С (в некоторых районах 0..+3°С);
  • максимальная в середине дня +19..+25°С.

Атмосферное давление будет слабо падать.
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Тэги: погода

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