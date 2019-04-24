В Каменецком районе из-за обнаруженного снаряда эвакуировали школу

Артиллерийский снаряд времен Великой отечественной войны был обнаружен 24 апреля на территории средней школы в агрогородке Видомля Каменецкого района.

Снаряд в котловане в десяти метрах от здания школы обнаружили рабочие, которые занимаются ремонтом канализации.

Из здания школы были эвакуированы 133 учащихся и 20 сотрудников школы, с территории учебного заведения — 8 строителей.