В Каменецком районе из-за обнаруженного снаряда эвакуировали школу
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Артиллерийский снаряд времен Великой отечественной войны был обнаружен 24 апреля на территории средней школы в агрогородке Видомля Каменецкого района.
Снаряд в котловане в десяти метрах от здания школы обнаружили рабочие, которые занимаются ремонтом канализации.
Из здания школы были эвакуированы 133 учащихся и 20 сотрудников школы, с территории учебного заведения — 8 строителей.
На место происшествия выбыли саперы войсковой части 5526,