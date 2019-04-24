Путин раздаст российские паспорта желающим жителям Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал сегодня указ об упрощении процедуры вступления в российское гражданство лицам, проживающим на востоке Украины.

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Как сказано в документе, сделано это «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина». «Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке…» - отмечается в указе.

Решение по всем желающим, подавшим установленный пакет документов, будет принято в течение трех месяцев.