Путин раздаст российские паспорта желающим жителям Донбасса

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Президент РФ Владимир Путин подписал сегодня указ об упрощении процедуры вступления в российское гражданство лицам, проживающим на востоке Украины.

Иллюстрация pixabay.com

Как сказано в документе, сделано это «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина». «Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке…» - отмечается в указе.

Решение по всем желающим, подавшим установленный пакет документов, будет принято в течение трех месяцев.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: ситуация на юго-востоке Украины российское гражданство Персона: Владимир Путин

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