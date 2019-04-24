На «Нафтан» начала поступать качественная российская нефть

На нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в Новополоцке 24 апреля начала поступать качественная российская нефть по нефтепроводу Сургут — Полоцк.​

«Нефть на завод уже поступает по северной ветке. Возможно, объемы будут увеличиваться, чтобы завод продолжал обеспечиваться нефтью надлежащего качества», — сообщил БелаПАН директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василий Дроботов.

В свою очередь российская компания «Транснефть» сегодня сообщила, что выполнила плановые ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Сургут — Полоцк. Работы проводились на участках нефтепровода Лазарево — Горький и Горький — Коромыслово круглосуточно на территории Ивановской, Владимирской, Нижегородской областей и Республики Марий Эл.

«В настоящее время перекачка нефти возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.