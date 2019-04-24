На «Нафтан» начала поступать качественная российская нефть

/ Экономика
Просмотров: 420

На нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в Новополоцке 24 апреля начала поступать качественная российская нефть по нефтепроводу Сургут — Полоцк.​

«Нефть на завод уже поступает по северной ветке. Возможно, объемы будут увеличиваться, чтобы завод продолжал обеспечиваться нефтью надлежащего качества», — сообщил БелаПАН директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василий Дроботов.

Беларусь думает купить нефтяной терминал на Балтике для импорта нероссийской нефти

В свою очередь российская компания «Транснефть» сегодня сообщила, что выполнила плановые ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Сургут — Полоцк. Работы проводились на участках нефтепровода Лазарево — Горький и Горький — Коромыслово круглосуточно на территории Ивановской, Владимирской, Нижегородской областей и Республики Марий Эл.

 «В настоящее время перекачка нефти возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Нафтан поставки нефти Персона: Василий Дроботов Город: Новополоцк

Другие материалы на эту тему:

Мозырский НПЗ «поломался» из-за грязной российской нефти

Мозырский НПЗ «поломался» из-за грязной российской нефти

Нештатная ситуация. Беларусь временно остановила экспорт нефтепродуктов

Нештатная ситуация. Беларусь временно остановила экспорт нефтепродуктов

Откажется ли Беларусь от российской нефти?

Откажется ли Беларусь от российской нефти?

Шантаж или нужда. Зачем Беларусь ищет альтернативу российской нефти

Шантаж или нужда. Зачем Беларусь ищет альтернативу российской нефти