Номинальная зарплата вновь превысила 1 тыс. рублей

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в марте текущего года по сравнению с февралем выросла на 79,3 рубля (на 8,1%) и составила 1.056,9 рубля. Таким образом, после падения в первые месяцы года ее размер вновь превысил одну тысячу рублей.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в феврале текущего года по сравнению с январем снизилась на 4 рубля (на 0,1%) и составила 977,6 рубля. В январе 2019-го по сравнению с декабрем 2018 года зарплата уменьшилась на 133,7 рубля (12%) до 981,6 рубля.

Как сообщает Белстат, реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018-го увеличилась на 7,3%.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников среди регионов традиционно была в Минске — 1.544,5 рубля, наименьшая — в Могилевской области (846,3). В Брестской области средняя зарплата составила 892 рубля, в Витебской — 867 рублей, Гомельской — 930,2 рубля, Гродненской — 892,7 рубля, Минской — 1.051,1 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в марте 2019 года она составила 5.274,2 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 556,2 рубля. Таким образом, в минувшем месяце у IT-специалистов средняя зарплата была в 9,4 раза больше, чем у работников парикмахерских и салонов красоты.

В категорию наиболее высокооплачиваемых входят: работники воздушного транспорта — их средний заработок в феврале 2019 года составил 2.631,5 рубля (в том числе работников пассажирского транспорта — 2.778,4 рубля, грузового — 1.693,7 рубля); работники химической промышленности — 1.949,5; финансисты и страховщики — 1.774; работники горнодобывающей промышленности — 1.746,2; инженеры-проектировщики — 1.737; работники нефтепереработки — 1.708,1; работники телекоммуникационной отрасли — 1.667,2; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1.570,7; ученые — 1.543,9; сотрудники головных организаций — 1.525,2; оптовики — 1.477,5; работники фармацевтической промышленности — 1.378,2; геологи и картографы — 1.329,1 рубля.

Низкая зарплата у творческих и социальных работников — соответственно 616,1 и 581,5 рубля, работников библиотек, музеев, архивов — 574,4 рубля.

Средняя мартовская зарплата работников транспортной сферы составила 1.077,4 рубля, промышленности — 1.129,1 рубля, строительства — 1.128,2 рубля, розничной торговли — 881 рубль, здравоохранения — 819,7 рубля, образования — 729,1 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 727,1 рубля.

Хорошо, если когда-то у нас зарплата будет одна тысяча долларов, заявил Александр Лукашенко 19 апреля во время послания народу и парламенту.

Он отметил, что в прошлом году зарплата в сфере науки, образования, здравоохранения выросла. «Но, как показывают обращения, людей все еще беспокоит вопрос дальнейшего роста. Особое внимание надо уделить низкооплачиваемым категориям работников. Правительство должно обеспечить соотношение между средней зарплатой в бюджетной сфере и средней по стране на уровне не ниже 80%», — поручил Лукашенко.

Он заметил, что уже достигнуто примерно 500 долларов средней зарплаты в месяц. «Хорошо, если когда-то у нас зарплата будет одна тысяча долларов при той социальной корзине, социальной защищенности, которая существует в стране. Абсолютно неплохо. Но это уже задача не только государства, не столько государства, сколько самого человека, трудовых коллективов, предприятий», — подчеркнул белорусский руководитель.

«Мы должны создать людям минимальные условия для жизни, а это, прежде всего, эти несчастные 500 долларов. Дальше будем двигаться вместе, впереди будут те, кто хочет больше зарабатывать. Мы создали этот минимум, но за ним — социальные работники, нянечки в детских садах, воспитатели, которые растят наших детей. Поэтому стоит задача сейчас их подтянуть к заработной плате», — подытожил Лукашенко.