В Бресте четырех активистов наказали за участие в шествии противников аккумуляторного завода

Во второй половине дня 24 апреля в суде Ленинского района Бреста вынесены постановления по делам по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) в отношении противников строительства аккумуляторного завода Олега Вялова и Дмитрия Андросюка.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, судья признал Вялова и Андросюка виновными в участии в несанкционированном шествии противников строительства аккумуляторного завода по центральным улицам Бреста 7 апреля. Вялов оштрафован на 25 базовых величин (637,5 рубля), Андросюк — на 40 базовых величин (1.020 рублей).

До обеда этот же суд оштрафовал Виталия Казака на 30 базовых величин (765 рублей) и Виктора Сендера — на 5 базовых величин (127,5 рубля) за участие в аналогичном шествии противников строительства этого завода 14 апреля в Бресте.