В отношении журналистов Левчука и Харитоновой составлено пять протоколов

В отношении брестских журналистов Алеся Левчука и Миланы Харитоновой в милиции 23 апреля было составлено сразу пять протоколов — по два на каждого по ч. 2 ст. 22.9 КоАП (работа на иностранное СМИ без аккредитации), а в отношении Левчука еще и по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).

Как считает Левчук, протокол в отношении него за неповиновение — это «месть милиции за жалобы», которые он написал в Следственный комитет и прокуратуру на задержание журналиста и применение к нему физической силы 3 марта. В тот день Левчук вместе с Харитоновой собирался освещать акцию против строительства аккумуляторного завода, но был задержан при выходе из дома.

«Не сомневаюсь, что это месть милиции. Участковый милиционер даже сказал мне: а зачем же вы жалобы писали? Я считаю, что 3 марта меня задержали незаконно, сотрудники милиции не имели никаких оснований применять ко мне физическую силу. Поэтому и обратился в Следственный комитет и прокуратуру. Но прокуратура вместо того, чтобы разобраться и провести проверку у сотрудников Московского РОВД, мою жалобу им же и перенаправляет. И вот спустя почти два месяца у милиции появляются ко мне претензии. Но я не нарушал закон и не считаю себя виноватым», — заявил Левчук БелаПАН. Судить его будут 30 апреля.

Левчука и Харитонову регулярно штрафуют за размещение материалов на сайте польского телеканала «Белсат» о протестах против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Всего их обоих в 2018 году судили шесть раз, и четыре раза — в нынешнем году. Общий штраф составил более 10 тыс. долларов в эквиваленте.