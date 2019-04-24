Работники автомойки угнали «Лексус» клиента и врезались в столб

Большими неприятностями для двух работников автомойки обернулось желание покататься на внедорожнике клиента.

Фото УВД Могилевской области

По информации милиции, в Осиповичах хозяин пригнал свой «Лексус» для химчистки. Водитель оставил ключи и договорился забрать авто завтра.

После завершения рабочего (одному – 19, второму – 20 лет) дня «мойщики» приняли на грудь и решили прокатиться на дорогой машине.

Примерно в два часа ночи во время езды по гаражному кооперативу они попали в аварию – автомобиль врезался в столб. Поняв, что они, угонщики бросили «Лексус» и сбежали.

Машину обнаружил сторож, который и вызвал милицию – оперативники уже через час задержали партнеров.

В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 214 УК, которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.