В Гомеле вынесен приговор двум ОПГ за поставки санкционки в Россию

В Гомеле вынесен приговор двум преступным группам, которые занимались поставками в РФ запрещенных к ввозу турецких фруктов и украинских сыров. Об обстоятельствах уголовного дела сообщает пресс-служба УВД Гомельской области.

По информации милиции, 26-летний организатор одной из групп закупал в Турции фрукты и белково-жировые продукты в Украине, заключал договоры с поставщиками. Он также оплачивал расходы, связанные с таможенным оформлением, переклейкой маркировочных этикеток с производителей Украины и Турции на белорусских производителей. После чего эта, уже якобы белорусская продукция перевозилась для сбыта в Россию по подложным товаросопроводительным документам.

Его 44-летний сообщник — индивидуальный предприниматель предоставлял свои реквизиты, бланки строгой отчетности, печати. К «бизнесу» были привлечены еще четверо человек, которых оформили как индивидуальных предпринимателей.

«Они не догадывались, какую роль возложили на них члены группы. Организатор группы подписывал договоры поставок между производителями Турции и Украины и этими ИП, изготавливал подложные документы о закупках фруктов на территории Беларуси и продукта белково-жирового у белорусского сыродельного завода», — отметили в пресс-службе УВД.

53-летний предприниматель занимался таможенным оформлением фруктов и сыров на территории Гомельской таможни. Он готовил подложные товаросопроводительные документы от имени известных белорусских производителей. Для этого изготовил печати данных заводов, штамп «Таможенный союз — ветеринарный сертификат» определенной серии и номера.

Организатору группы удалось заключить контракты на поставку продукции на 15,5 млн долларов. Под его руководством и контролем с июня 2016 по март 2017 года в РФ было поставлено 154 партии фруктов (мандарины, виноград, гранат) и продукта белково-жирового (твердые сыры), от реализации которых получен доход на сумму не менее 4,2 млн долларов.

53-летний предприниматель из первой группы входил в еще одну аналогичную, которую организовал 34-летний житель Гомеля.

Вошел в «долю» и 36-летний гомельчанин, также зарегистрированный как ИП. Данная группа специализировалась на поставке сыров из Украины в Россию через Беларусь по подложным документам.

Данная группа реализовала в России продукции украинского производства на 12 млн долларов и 2 млн евро. С июня 2016 по июль 2017 года в ходе незаконной предпринимательской деятельности в Россию было поставлено 85 партий твердых сыров, от реализации которых получен доход почти в 2 млн долларов и более 540 тыс. евро.

Организатор второй группы в августе прошлого года от правоохранительных органов скрылся, он в розыске. Все остальные участники группы были задержаны.

Судом Железнодорожного района Гомеля в конце апреля все они признаны виновными в незаконной предпринимательской деятельности. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Применена конфискация имущества и крупные штрафы.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.