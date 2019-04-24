ГАИ проводит по всей стране спецмероприятие

Сотрудники Госавтоинспекции проводят на дорогах страны Брестской области специальное мероприятие, направленное на безопасность перевозки пассажиров.

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Как сообщается, инспекторами ГАИ регулярно фиксируются нарушения со стороны водителей автобусов Правил дорожного движения, а также нормативных актов, регламентирующих перевозку пассажиров.

Среди основных нарушений:

допуск водителей без обязательного предрейсового медосвидетельствования;

допуск водителей, не имеющих необходимого стажа и не прошедших специальную переподготовку для работы на международных и междугородних перевозках;

нарушение режима труда и отдыха;

эксплуатация неисправного автобуса.

В целях «повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий с участием автобусов, используемых для перевозки пассажиров» по 28 апреля включительно проходят рейды сотрудников ГАИ совместно с подразделениями Транспортной инспекции.