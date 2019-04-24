БТ: «Транснефть» увеличивает и без того колоссальный ущерб белорусских партнеров

Государственный концерн «Белнефтехим» разработал схему вытеснения «грязной» российской нефти из белорусского участка нефтепровода «Дружба» и резервуаров, где уже скопилось более миллиона тонн суррогата.

Фото с сайта oilcapital.ru

Как было сказано на телеканале «Беларусь 1», его планируется вытеснить до Унечи, а далее отправить на Усть-Лугу, очистив магистральные артерии.

«К сожалению, на текущий момент очевидно, что оперативно решать ситуацию «Транснефть» не собирается, чем увеличивает и без того колоссальный ущерб партнеров в Беларуси, Украине и Евросоюзе. При самом негативном развитии событий наша республика будет вынуждена приостановить транзит ядовитой нефти на экспорт, чтобы защитить как свои интересы, так и интересы партнеров в Европе», — отметили в сюжете госТВ.

«По самым предварительным оценкам, общий ущерб уже превышает сотни миллионов долларов. Каждый день промедления российских партнеров увеличивает наши потери», — резюмировали в выпуске новостей.

19 апреля «Белнефтехим» сообщил, что уже несколько дней по нефтепроводу «Дружба» из России поступает некачественная нефть, содержание хлорорганических соединений в отдельных пробах которой в десятки раз превышает допустимый уровень. Из-за некачественной нефти на Мозырском НПЗ вышло из строядорогостоящее оборудование.

23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил журналистам, что Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. По словам заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова, некачественная нефть уже поступила на территорию стран Евросоюза.

В тот же день, 23 апреля, в Москве состоялись переговоры председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова с руководством компании «Транснефть». Их итоги стороны не комментируют, однако телеканал «Беларусь 1» в новостном выпуске 24 апреля сообщил, что переговоры «не принесли никаких внятных ответов с российской стороны», в России вопросы компенсации ущерба белорусским НПЗ «считают второстепенными».

Государственный телеканал также сообщил, что белорусская сторона ожидает начала поставок российской нефти на Мозырский НПЗ железнодорожным транспортом. Ситуация на белорусских предприятиях была названа сложной. «В случае прорыва системы грозит экологическая катастрофа», отметил ведущий, однако «полноценную экологическую катастрофу пока удается предотвратить».

24 апреля стало известно, что на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» 24 апреля начала поступать качественная российская нефть по нефтепроводу Сургут — Полоцк.