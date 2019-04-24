«Пасхального перемирия» на Донбассе не будет – стороны не договорились

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины на встрече в Минске 24 апреля не смогли договориться об объявлении на Донбассе «пасхального перемирия», заявил журналистам по итогам встречи спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

По его словам, на встрече подгруппы по безопасности была подтверждена «приверженность сторон режиму прекращения огня по случаю наступающих пасхальных праздников».

«Стороны, в принципе, поддержали идею «пасхального перемирия». Но, к сожалению, они не смогли прийти к единому тексту заявления, — пояснил Сайдик. — Поэтому я питаю надежду, что на деле стороны воздержатся от боевых действий на период пасхальных и майских праздников».

Дипломат приветствовал состоявшуюся 21 апреля передачу заключенных, не связанных с конфликтом, из отдельных районов Луганской области для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Киеву территории.

Сайдик обратил внимание на важность обеспечения безопасной работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне конфликта. Он напомнил, что ровно два года назад погиб один из членов миссии. 18 апреля, сообщил представитель ОБСЕ, в Донецкой области вблизи линии соприкосновения разбился беспилотник СММ.

«Это уже третий случай в течение приблизительно одного года. Но закупка этого оборудования финансируется из бюджетов стран — участниц миссии. Это не игрушки, это серьезное дорогостоящее оборудование», — сказал дипломат.

По словам Сайдика, экономическая подгруппа продолжила обсуждение восстановления инфраструктуры, в частности для водоснабжения.

Следующее заседание контактной группы в Минске запланировано 22 мая, однако при необходимости стороны могут до этого времени провести видеоконференцию, уточнил представитель ОБСЕ.