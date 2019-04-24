Под Смоленском уничтожили более 160 тонн фруктов и клубники из Беларуси

В Смоленской области уничтожено более 160 тонн плодоовощной продукции, нелегально поступившей с территории Беларуси, сообщила БелаПАН пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

«На минувшей неделе на смоленских полигонах ТБО в соответствии с законодательством о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на территории Евразийского экономического союза утилизировано 16 партий различной плодовоовощной продукции (яблоки, груши, клубника) общим весом 167 тонн», — говорится в сообщении.

Грузы были задержаны с 13 по 21 апреля. Установлено, что во всех случаях грузы перевозились либо без фитосанитарных документов, либо под видом товаров, разрешенных к поставкам в Российскую Федерацию.

Кроме того, еще 136 тонн задержанной ранее продукции (яблоки, груши) планируется уничтожить после завершения административных разбирательств.

Управление Россельхознадзора отмечает, что «на фоне уменьшения легальных поставок с территории Беларуси растениеводческой продукции через официальные фитосанитарные контрольные посты отмечается резкое увеличение попыток ее незаконного ввоза».

«При этом зачастую подобные грузы ввозятся представителями нелегального бизнеса, мелкотоварными партиями, для того чтобы в случае задержания минимизировать убытки, связанные с их последующим уничтожением», — указывают в российском ведомстве.