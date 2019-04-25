Под Владивостоком началась первая встреча Путина и Ким Чен Ына

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Главы России и КНДР встретились в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Видеофакт. Ким Чен Ын прибыл в Приморский край на встречу с Путиным

По информации пресс-службы Кремля, на российско-северокорейские переговоры на высшем уровне отводится около четырех часов. Под личное общение Путина и Ким Чен Ына выделено около часа, затем встреча продолжится с участием делегаций государств и закончится приемом.

По итогам встречи не будет ни совместных заявлений, ни подписания документов.

Предположительно, в ходе переговоров Ким Чен Ын планирует заручиться поддержкой РФ для оказания давления на президента США Дональда Трампа после провальной встречи во Вьетнаме.
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Тэги: Россия-КНДР встреча президентов Персона: Ким Чен Ын Владимир Путин Город: Владивосток

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