Среди смертников на Шри-Ланке были братья из богатейшей семьи Коломбо

Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим — сыновья основателя компании Ishana Exports, которая называет себя «крупнейшим экспортером специй из Шри-Ланки с 2006 года».

Братьям около 30 лет. Они совершили взрывы в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand в столице Шри-Ланки Коломбо, сообщает телеканал CNN со ссылкой источники. Их личности впервые были раскрыты индийским новостным изданием Firstpost. По словам соседей и членов мусульманской общины Коломбо, Ибрагимы являются одной из самых богатых мусульманских семей в столице, имеющих связи с деловой и политической элитой страны.

Отец террористов Мохамед Ибрагим был среди десятков людей, которых задержали после атак. Каких-либо обвинений против него не выдвинули.

В пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремела серия взрывов, жертвами которых стали 359 человек. Еще около 500 человек пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».