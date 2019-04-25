НАТО увеличит взносы на поддержку Украины

Страны-члены НАТО увеличивают взносы в ряд трастовых фондов для поддержки Украины. Средства, в частности, будут направлены на разоружение, захоронение радиоактивных отходов и медицинскую реабилитацию военнослужащих.

Об этом сообщил Правительственный портал со ссылкой на заявление руководителя проектов трастовых фондов альянса Фредерика Пежо.

Он добавил, что до 2021 года будет продлена работа трастового фонда по медицинской реабилитации военнослужащих. Также будут выделены средства на реализацию ряда других проектов.

Петр Порошенко подписал 20 апреля указ, в котором утвердил план мероприятий по реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.