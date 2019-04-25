Импортное оборудование БМЗ за 80 тысяч долларов сдали на металлолом

Должностные лица одного из структурных подразделений ОАО «Белорусский металлургический завод» нанесли ущерб предприятию в особо крупном размере.

ДФР КГК по Гомельской области выявил факты злоупотребления служебными полномочиями, сообщили в пресс-службе ведомства.

Импортная линия для отделки труб была поставлена на предприятие в 2007 году в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству трубопрокатного комплекса по производству бесшовных горячекатаных труб. Оборудование с десяток лет пылилось на складе и о нем вспомнили перед проведением капитального ремонта трубопрокатного цеха.

Руководители цеха решили реализовать многоходовую схему, чтобы избежать ответственности за несоблюдение сроков капремонта. В декабре 2018 года были оформлены фиктивные документы о том, что произведена замена действующего оборудования на импортное, полученное со склада. Фактически же демонтаж «старого» и установка «нового» оборудования не производились. Импортное оборудование было разукомплектовано и сдано на металлолом. Причем по документам этот металлолом образовался якобы от демонтированного «старого» оборудования. Это привело к причинению ущерба предприятию в размере 173 тыс. рублей.

Прокуратура Жлобинского района возбудила уголовные дела в отношении пяти работников цеха (от начальника до мастера).