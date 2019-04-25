ИТ-компания Helmes с центром разработки в Минске награждена Норвежской бизнес-премией
Международная софтверная компания Helmes, работающая с 2009 года в Беларуси, стала обладателем Норвежской бизнес-премии. Престижной наградой отмечены высокие темпы роста и увеличение объемов экспорта компании, а также вклад в дигитализацию норвежской экономики.
Бизнес-премия, вручение которой состоялось в Таллинне уже в третий раз, присуждена компании в номинации «За достижения в росте». По словам руководителя Норвежско-эстонской торговой палаты Аннели Сярглеп, «Helmes уже три года подряд увеличивает объём своего экспорта по крайней мере вдвое».
Вклад компании в дигитализацию предприятий связан с внедрением инновационной системы бесконтактной парковки в аэропорту Гардермуэн в Осло. Предложенное решение в области умной парковки получило название Autopay. Эта интеллектуальная система распознает по номерам владельца транспортного средства и списывает с его счета соответствующую плату за парковку.
Таким образом, клиент освобождается от необходимости каких-либо дополнительных действий, а обслуживание парковки обходится без паркоматов и привлечения специального персонала.
По состоянию на апрель 2019 года система Autopay охватывает все 22 500 парковочных мест аэропорта Гардермуэн. Кроме Норвегии, разработанный сервис бесконтактной парковки также внедрен в Финляндии, Швеции и Латвии. Разработкой решения системы Autopay в компании на протяжении трех лет занимались десять человек.
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