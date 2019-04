Браузер Brave начал платить за просмотр рекламы

Децентрализованный браузер с открытым кодом включил опцию, позволяющую пользователям получать вознаграждение за просмотр рекламы.

В анонсе на официальном сайте указано, что пользователи браузера теперь могут получить 70% от рекламного дохода в качестве вознаграждения за их внимание. Вознаграждение выплачивается в виде собственной криптовалюты — токенов BAT.

Подразумевается, что бренды показывают рекламу пользователям, которые заинтересованы в рекламе, а расходы и риски, связанные с конфиденциальностью, безопасностью и мошенничеством устраняются.

Компания отметила, что работает с благотворительным стартапом The Giving Block, предоставляя ему рекламные ресурсы, а также с некоммерческой организацией The Human Right Foundation, предоставляя ей возможность собирать пожертования в токенах BAT.