Браузер Brave начал платить за просмотр рекламы

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Децентрализованный браузер с открытым кодом включил опцию, позволяющую пользователям получать вознаграждение за просмотр рекламы.

В анонсе на официальном сайте указано, что пользователи браузера теперь могут получить 70% от рекламного дохода в качестве вознаграждения за их внимание. Вознаграждение выплачивается в виде собственной криптовалюты — токенов BAT.

Подразумевается, что бренды показывают рекламу пользователям, которые заинтересованы в рекламе, а расходы и риски, связанные с конфиденциальностью, безопасностью и мошенничеством устраняются.

Компания отметила, что работает с благотворительным стартапом The Giving Block, предоставляя ему рекламные ресурсы, а также с некоммерческой организацией The Human Right Foundation, предоставляя ей возможность собирать пожертования в токенах BAT.

Brave стремится «починить интернет», блокируя рекламу и предотвращая отслеживание активности пользователя и трансляцию местоположения. В марте 2019 года браузер достиг 20 млн загрузок на Android.

Платформа поощряет пользователей и создателей контента собственной криптовалютой. Сегодня BAT торгуется по 0,4 доллара за единицу. Это одна из самых перспективных криптовалют.

Рост Brave является одной из самых больших историй успеха в криптосфере: команда привлекла 36 миллионов долларов всего за 30 секунд после запуска ICO.

Сюжет: Криптовалюта
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Тэги: браузер криптовалюта Brave

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