Верховная Рада Украины приняла закон о единственном государственном языке

Закон делает украинский язык обязательным к использованию в публичных сферах: в образовании, культуре и обслуживании. Тех, кто будет игнорировать это требование, ждут штрафы.

Документ поддержали 278 депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

В 2012 году в Украине приняли закон о языковой политике, который закреплял за русским языком статус регионального в ряде областей. После смены власти в стране в 2014 году Верховная рада отменила закон, но исполнявший обязанности президента Александр Турчинов отказался утвердить это решение. Закон утратил силу в 2018 году.