Верховная Рада Украины приняла закон о единственном государственном языке

На сферу личного общения действие закона не распространяется.

/ Мир
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Закон делает украинский язык обязательным к использованию в публичных сферах: в образовании, культуре и обслуживании. Тех, кто будет игнорировать это требование, ждут штрафы.

Документ поддержали 278 депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

В 2012 году в Украине приняли закон о языковой политике, который закреплял за русским языком статус регионального в ряде областей. После смены власти в стране в 2014 году Верховная рада отменила закон, но исполнявший обязанности президента Александр Турчинов отказался утвердить это решение. Закон утратил силу в 2018 году.
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Тэги: Верховная Рада украинский язык Город: Киев

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