Россия признала проблему некачественной нефти

Проблема качества российской нефти существует, она носит технический характер и в ближайшее время будет решена. Об этом журналистам сообщил Илья Джус — официальный представитель вице-премьера правительства России Дмитрия Козака.

По словам Джуса, сегодня в Москве пройдет встреча Козака с послом Беларуси Владимиром Семашко и главой «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым, на которой, в частности, будет обсуждено качество поставляемой российской нефти, сообщает агентство RNS .

Уже несколько дней из России по нефтепроводу «Дружба» поступает некачественная нефть. 22 апреля стало известно, что из-за некачественной нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.

23 апреля Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Вечером 24 апреля Польша прекратила прием российской нефти. 25 апреля стало известно об аналогичных мерах со стороны Германии и Чехии.