Россия признала проблему некачественной нефти

/ Экономика
Просмотров: 343

Проблема качества российской нефти существует, она носит технический характер и в ближайшее время будет решена. Об этом журналистам сообщил Илья Джус — официальный представитель вице-премьера правительства России Дмитрия Козака.

По словам Джуса, сегодня в Москве пройдет встреча Козака с послом Беларуси Владимиром Семашко и главой «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым, на которой, в частности, будет обсуждено качество поставляемой российской нефти, сообщает агентство RNS.


Мозырский НПЗ «поломался» из-за грязной российской нефти

Уже несколько дней из России по нефтепроводу «Дружба» поступает некачественная нефть. 22 апреля стало известно, что из-за некачественной нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.

23 апреля Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Вечером 24 апреля Польша прекратила прием российской нефти. 25 апреля стало известно об аналогичных мерах со стороны Германии и Чехии.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: поставки нефти российская нефть Персона: Илья Джус Дмитрий Козак Андрей А. Рыбаков Владимир Семашко

Другие материалы на эту тему:

Мозырский НПЗ «поломался» из-за грязной российской нефти

Мозырский НПЗ «поломался» из-за грязной российской нефти

Нештатная ситуация. Беларусь временно остановила экспорт нефтепродуктов

Нештатная ситуация. Беларусь временно остановила экспорт нефтепродуктов

Откажется ли Беларусь от российской нефти?

Откажется ли Беларусь от российской нефти?

Шантаж или нужда. Зачем Беларусь ищет альтернативу российской нефти

Шантаж или нужда. Зачем Беларусь ищет альтернативу российской нефти