Россия признала проблему некачественной нефти
Проблема качества российской нефти существует, она носит технический характер и в ближайшее время будет решена. Об этом журналистам сообщил Илья Джус — официальный представитель вице-премьера правительства России Дмитрия Козака.
По словам Джуса, сегодня в Москве пройдет встреча Козака с послом Беларуси Владимиром Семашко и главой «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым, на которой, в частности, будет обсуждено качество поставляемой российской нефти, сообщает агентство
Уже несколько дней из России по нефтепроводу «Дружба» поступает некачественная нефть. 22 апреля стало известно, что из-за некачественной нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.
23 апреля Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.
Вечером 24 апреля Польша прекратила прием российской нефти. 25 апреля стало известно об аналогичных мерах со стороны Германии и Чехии.