Канопацкая получила официальные ответы на запросы о благоустройстве в Куропатах

/ Общество
Просмотров: 199

Министерства культуры и лесного хозяйства отправили депутату документы.

«Удивительно, но если никаких согласований и разрешений для таких работ не требовалось, то почему об этом никто из чиновников не мог ответить больше недели? Почему молчал и убегал от меня и журналистов непосредственно на месте проведения работ директор лесхоза Миронович?» — написала Канопацкая в Facebook.


Грех на душу. Сносом крестов в Куропатах власти делают себе черный пиар

В ответе за подписью заместителя министра культуры Сергея Шереметьева говорится: «В соответствии со статьей 17 закона Республики Беларусь "О местном управлении и самоуправлении" полномочия по проведению мероприятий по охране историко-культурного наследия и осуществления контроля в области охраны историко-культурного наследия на соответствующей территории возложены на исполнительные комитеты районного и областного уровней».

Собственником является Боровлянский спецлесхоз.

«Работы в Куропатах могут выполняться без разрешения и согласования проекта Минкультуры, — отмечает Шереметьев. — Работы по устройству ограждения в урочище Куропаты в соответствии со статье 114 Кодекса не относятся к ремонтно-реставрационным».

Минлесхоз ответил общественности: кресты в Куропатах были установлены незаконно

В свою очередь министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа отметил, что согласно Охранному обязательству от 14 ноября 2018 года, выданному Боровлянскому спецлесхозу, запрещается установка новых и изменение внешнего вида существующих крестов.

По словам Дрожжи, в Куропатах планируется продолжение работ по благоустройству.

Сюжет: Защита Куропат
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Куропаты Боровлянский спецлесхоз Минкультуры Персона: Сергей Шереметьев Анна Канопацкая Виталий Дрожжа Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко оценил Куропаты с «Линии Сталина»

Лукашенко оценил Куропаты с «Линии Сталина»

Макей считает, что вокруг Куропат должен стоять забор

Макей считает, что вокруг Куропат должен стоять забор

Галіна Каржанеўская. ПРАБЛЕМА. Без крыжоў

Галіна Каржанеўская. ПРАБЛЕМА. Без крыжоў

Тадеуш Кондрусевич призвал прекратить снос крестов в Куропатах

Тадеуш Кондрусевич призвал прекратить снос крестов в Куропатах