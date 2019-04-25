Канопацкая получила официальные ответы на запросы о благоустройстве в Куропатах

Министерства культуры и лесного хозяйства отправили депутату документы.

«Удивительно, но если никаких согласований и разрешений для таких работ не требовалось, то почему об этом никто из чиновников не мог ответить больше недели? Почему молчал и убегал от меня и журналистов непосредственно на месте проведения работ директор лесхоза Миронович?» — написала Канопацкая в Facebook.

В ответе за подписью заместителя министра культуры Сергея Шереметьева говорится: «В соответствии со статьей 17 закона Республики Беларусь "О местном управлении и самоуправлении" полномочия по проведению мероприятий по охране историко-культурного наследия и осуществления контроля в области охраны историко-культурного наследия на соответствующей территории возложены на исполнительные комитеты районного и областного уровней».

Собственником является Боровлянский спецлесхоз.

«Работы в Куропатах могут выполняться без разрешения и согласования проекта Минкультуры, — отмечает Шереметьев. — Работы по устройству ограждения в урочище Куропаты в соответствии со статье 114 Кодекса не относятся к ремонтно-реставрационным».

В свою очередь министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа отметил, что согласно Охранному обязательству от 14 ноября 2018 года, выданному Боровлянскому спецлесхозу, запрещается установка новых и изменение внешнего вида существующих крестов.

По словам Дрожжи, в Куропатах планируется продолжение работ по благоустройству.