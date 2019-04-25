Лукашенко встретился в Пекине с президентом Узбекистана

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Глава Беларуси сказал Шавкату Мирзиёеву, что хочет создать в его стране современные предприятия.

Фото: president.gov.by

«Не только большие империи могут помогать нам с вами. Много хороших технологий есть и в средних, малых государствах. У нас есть технологии, которые нужны Узбекистану, узбекскому народу, очень похожему на белорусов. У меня лично есть азарт перенести эти технологии в Узбекистан и создать там современные предприятия, которые будут примером для других», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Ранее стороны подготовили дорожную карту развития сотрудничества, в которую включили 155 мероприятий.

В свою очередь Шавкат Мирзиеев обратил внимание, что выполнение мероприятий дорожной карты находится на его личном контроле. «Мы договорились ваши мощные технологии перенести в Узбекистан и только-только начали сотрудничать во всех сферах, но результат уже виден», — заявил узбекистанский лидер.

Товарооборот между государствами за год вырос на 20%.

 
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Тэги: Беларусь-Узбекистан встреча президентов Персона: Шавкат Мирзиёев Александр Лукашенко Город: Пекин

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