Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу

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Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской нефтяной компании.


Польша остановила транзит российской нефти по «Дружбе»

«ЗАО "Белорусская нефтяная компания" информирует, что, несмотря на вынужденное снижение загрузки производственных мощностей ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" по причине поставки из Российской Федерации на белорусские нефтеперерабатывающие заводы нефти сорта Urals с повышенным содержанием хлорида, в настоящее время в Республике Беларусь сформированы достаточные резервы светлых нефтепродуктов, обеспечивающие потребность внутреннего рынка. Это позволило ЗАО "Белорусская нефтяная компания" частично осуществить экспорт светлых нефтепродуктов (автомобильные бензины, дизельное и реактивное топливо) в максимально возможных в действующих условиях объемах», — указано в сообщении.

По данным БНК, 25 апреля начались отгрузки светлых нефтепродуктов в Украину в объемах, пропорциональных обязательствам, сформированным действующими контрактами. Всего в адрес украинских покупателей Белорусская нефтяная компания поставит 32 тысячи тонн дизельного топлива и 10 тысяч тонн бензинов.

«Указанные объемы будут отгружены в ближайшие 3-4 дня. Вместе с тем ЗАО "Белорусская нефтяная компания" продолжает работать в условиях форс-мажорных обстоятельств», — подчеркивает поставщик.

Кроме этого, уточнили в БНК, частично будут осуществлены поставки светлых нефтепродуктов в адрес польских партнеров.

19 апреля руководство концерна «Белнефтехим» сообщило, что уже несколько дней из России по нефтепроводу «Дружба» поступает некачественная нефть. 22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.


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23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил журналистам, что Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. В тот же день в Москве состоялись переговоры председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова с руководством компании «Транснефть». Их итоги стороны не комментируют, однако государственный телеканал «Беларусь 1» 24 апреля сообщил, что переговоры «не принесли никаких внятных ответов с российской стороны».
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Тэги: БНК экспорт нефтепродуктов

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