Потери Беларуси от поставок грязной российской нефти оценены в 100 млн долларов
Беларусь оценила потери от возникших у нефтеперерабатывающих заводов проблем в связи с поставкой из России загрязненной хлоридами нефти в 100 миллионов долларов.
«На сегодняшний день НПЗ работают на загрузке порядка 50% от уровня до поставки нефти с ухудшенными характеристиками. Мы сейчас оцениваем потери, которые понесем в апреле. Сегодня они составляют порядка 100 миллионов долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов», — сообщил на брифинге в Минске 25 апреля заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
По его словам, новополоцкий «Нафтан» сейчас перерабатывает только 12 тысяч тонн нефти в сутки, Мозырский НПЗ — 18 тысяч тонн, сообщает
«Данные объемы переработки нефти позволили создать необходимый страховочный запас нефтепродуктов для обеспечения внутреннего рынка. Нами было принято решение частично удовлетворить потребности иностранных контрагентов на поставку нефтепродуктов. Принято решение о поставке 32 тысяч тонн дизельного топлива в направлении Украины, 8 тысяч тонн дизтоплива — в направлении Польши и порядка 10 тысяч тонн автомобильных бензинов в направлении Украины», — сообщил зампредседателя концерна.
Он отметил, что остановка транзита в направлении Польши и Германии усложнила ситуацию, «сейчас вся система нефтепроводов в Беларуси заполнена нефтью с превышенным показанием органических хлоридов».