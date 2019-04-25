Потери Беларуси от поставок грязной российской нефти оценены в 100 млн долларов

Беларусь оценила потери от возникших у нефтеперерабатывающих заводов проблем в связи с поставкой из России загрязненной хлоридами нефти в 100 миллионов долларов.

«На сегодняшний день НПЗ работают на загрузке порядка 50% от уровня до поставки нефти с ухудшенными характеристиками. Мы сейчас оцениваем потери, которые понесем в апреле. Сегодня они составляют порядка 100 миллионов долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов», — сообщил на брифинге в Минске 25 апреля заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

По его словам, новополоцкий «Нафтан» сейчас перерабатывает только 12 тысяч тонн нефти в сутки, Мозырский НПЗ — 18 тысяч тонн, сообщает БелаПАН .

«Данные объемы переработки нефти позволили создать необходимый страховочный запас нефтепродуктов для обеспечения внутреннего рынка. Нами было принято решение частично удовлетворить потребности иностранных контрагентов на поставку нефтепродуктов. Принято решение о поставке 32 тысяч тонн дизельного топлива в направлении Украины, 8 тысяч тонн дизтоплива — в направлении Польши и порядка 10 тысяч тонн автомобильных бензинов в направлении Украины», — сообщил зампредседателя концерна.

Он отметил, что остановка транзита в направлении Польши и Германии усложнила ситуацию, «сейчас вся система нефтепроводов в Беларуси заполнена нефтью с превышенным показанием органических хлоридов».