Уже в пятницу в Беларуси ожидаются первые грозы

/ Общество
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Кратковременные дожди и грозы ожидаются на территории Беларуси в пятницу, 26 апреля.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (только на западе будет хозяйничать малоактивный атмосферный фронт).

Как отметили в Белгидромете, ожидается переменная облачность. Осадки ожидаются лишь в некоторых районах Брестчины и Гродненщины. На этих же территориях ожидаются первые грозы.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый.

В течение суток температура воздуха будет следующей:

  • минимальная ночью +7..+13°С (в некоторых районах +3..+6°С);
  • максимальная в середине дня +21..+27°С.

Атмосферное давление будет слабо падать.
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Тэги: погода грозы

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