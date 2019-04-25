Уже в пятницу в Беларуси ожидаются первые грозы
Кратковременные дожди и грозы ожидаются на территории Беларуси в пятницу, 26 апреля.
По прогнозам синоптиков, погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (только на западе будет хозяйничать малоактивный атмосферный фронт).
Как отметили в Белгидромете, ожидается переменная облачность. Осадки ожидаются лишь в некоторых районах Брестчины и Гродненщины. На этих же территориях ожидаются первые грозы.
Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый.
В течение суток температура воздуха будет следующей:
- минимальная ночью +7..+13°С (в некоторых районах +3..+6°С);
- максимальная в середине дня +21..+27°С.
Атмосферное давление будет слабо падать.