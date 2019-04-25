Видеофакт. Путин заговорил на жаргоне Лукашенко

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент РФ Владимир Путин перешел на жаргон, который регулярно использует официальный белорусский лидер Александр Лукашенко.

Так, отвечая на один из вопросов, российский президент, объясняя тему своего нашумевшего указа, заявил: «По поводу выдачи паспортов другими соседними государствами [Польшей и Румынией] почему-то не предпринимались попытки вынести этот вопрос на уровень Совета безопасности ООН. А здесь почему?.. Это вопрос гуманитарного характера… Это [попытки созвать Совбез] – не стремление решить вопрос путем диалога с людьми, которые проживают на этих территориях [самопровозглашенных ДНР и ЛНР]. Это пытки так или иначе нагнуть, наклонить с помощью каких-то силовых акций».