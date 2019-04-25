Из Беларуси на Украину надвигается большая беда

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, со стороны Беларуси на Украину надвигаются лесные пожары.

Фото ГСЧС Украины

В этой связи, украинские спасатели несут службу в усиленном режиме. Так, на границе с нашей страной дежурит 70 человек и 14 единиц пожарно-спасательной техники.

Как сообщили в ГСЧС Ровенской области, очаги возгорания сухой травы, кустарников и подстилки зарегистрированы у семи сел трех районов области были ликвидированы силами спасателей, лесников, полиции, пограничников и местного населения.