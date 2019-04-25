Белорусы в серии буллитов победили казахстанцев

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Национальная сборная Беларуси по хоккею, в рамках подготовки к чемпионату мира во втором дивизионе провела сегодня товарищеский матч с соперниками по группе командой Казахстана.

Фото с сайта ФХРБ

Итог поединка решила серия послематчевых буллитов, в которых удача улыбнулась нашей дружине.

Белорусы на протяжении основного времени проявили характер — проигрывая 0:2 и 2:4, они смогли перевести матч в овертайм — 4:4.

Итог товарищеского матча — 5:4 в пользу Беларуси.

Шайбы в основное время забросили:

  • у хозяев — Михайлис, Сагадеев, Бойд, Шевченко;
  • у гостей — Ковыршин, Лопачук, Шарангович (дважды).

Решающая шайба в серии буллитов на счету Евгения Ковыршина.

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-сборная хоккей-ЧМ-2019 Персона: Евгений Ковыршин

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