Белорусы в серии буллитов победили казахстанцев

Национальная сборная Беларуси по хоккею, в рамках подготовки к чемпионату мира во втором дивизионе провела сегодня товарищеский матч с соперниками по группе командой Казахстана.

Фото с сайта ФХРБ

Итог поединка решила серия послематчевых буллитов, в которых удача улыбнулась нашей дружине.

Белорусы на протяжении основного времени проявили характер — проигрывая 0:2 и 2:4, они смогли перевести матч в овертайм — 4:4.

Итог товарищеского матча — 5:4 в пользу Беларуси.

Шайбы в основное время забросили:

у хозяев — Михайлис, Сагадеев, Бойд, Шевченко;

у гостей — Ковыршин, Лопачук, Шарангович (дважды).

Решающая шайба в серии буллитов на счету Евгения Ковыршина.