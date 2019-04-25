Белорусы в серии буллитов победили казахстанцев
Национальная сборная Беларуси по хоккею, в рамках подготовки к чемпионату мира во втором дивизионе провела сегодня товарищеский матч с соперниками по группе командой Казахстана.
Итог поединка решила серия послематчевых буллитов, в которых удача улыбнулась нашей дружине.
Белорусы на протяжении основного времени проявили характер — проигрывая 0:2 и 2:4, они смогли перевести матч в овертайм — 4:4.
Итог товарищеского матча — 5:4 в пользу Беларуси.
Шайбы в основное время забросили:
- у хозяев — Михайлис, Сагадеев, Бойд, Шевченко;
- у гостей — Ковыршин, Лопачук, Шарангович (дважды).
Решающая шайба в серии буллитов на счету Евгения Ковыршина.