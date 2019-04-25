В Беларуси упали пенсии

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В марте 2019 года по сравнению с февралем реальный размер пенсий (с учетом инфляции) снизился на 0,4%, за последние 12 месяцев — вырос на 14,6%, свидетельствуют данные Белстата.

Средний размер пенсии по возрасту в марте по сравнению с февралем не изменился — 393,5 рубля.

В органах по труду, занятости и социальной защите в марте 2019 года на учете состояло 2 млн 557,5 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил 381,8 рубля (на уровне февраля), что в 2,3 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и равно 36,1% средней зарплаты.

Средний размер пенсии по инвалидности составил 348,1 рубля (не изменился), по случаю потери кормильца — 262,5 рубля (не изменился), социальной пенсии — 201,2 рубля (не изменился).

1 августа 2018 года трудовые пенсии были повышены на 10%, 1 ноября — на 5,3%.

Как сообщалось, 1 мая 2019 года трудовые пенсии повышаются на 6,5%. Соответствующий указ подписал 23 апреля Александр Лукашенко. Перерасчет трудовых пенсий будет произведен в связи с ростом средней заработной платы работников. Финансирование расходов на реализацию указа будет осуществляться за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

Лукашенко, выступая 19 апреля с ежегодным посланием народу и парламенту, поручил подготовить решение о повышении пенсий в этом году. Он напомнил, что в 2018-м пенсия повышалась дважды.

«Ее рост должен быть и в этом году. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений. Социально гарантированный уровень соотношения пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире», — сказал официальны лидер.

При этом он отметил, что пенсионеры порой уходят на пенсию «в хорошем здравии с активной творческой работы».

«Надо дать им возможность работать. Пусть работают. Талантливые, способные люди, законопослушные. Человек до 75 лет и даже 80 в здравом уме и может неплохо работать. Надо создать им условия, и меньше будет жалоб», — считает Лукашенко.
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