Под Борисовом фура смела с трассы автомобиль с дорожниками – есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека, произошло в Борисовском районе на 448-м километре трассы М-1.

Фото Следственного комитета

Как сообщают следователи, фура в прямом смысле слова смела с трассы становившийся на обочине «Форд», в котором находились дорожные рабочие.

От удара фургон выбросило в кювет, где он перевернулся.

В результате аварии двое рабочих получили травмы разной степени тяжести. Одному мужчине оказана необходимая медпомощь без госпитализации, степень полученных травм вторым устанавливается.

Сегодня сообщалось, что утром на трассе М-1 в… Борисовском районе опрокинулась фура, а в начале апреля на трассе М-1 в Барановичском районе в результате технической неполадки (по предварительным данным, лопнуло колесо ) микроавтобус перевернулся - один человек погиб, второй получил травмы разной степени тяжести.